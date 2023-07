5 milionów pasażerów w Kraków Airport. Czy w tym roku port lotniczy pobije rekord i powita 9-milionowego gościa?

- Lato 2023 na krakowskim lotnisku pokazuje dynamikę odbudowującej się siatki połączeń, a skala ruchu pasażerskiego wraca do czasów sprzed pandemii – przyznaje Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

5 mln pasażerów Kraków Airport

Wyniki Kraków Airport szybują

Nie ma właściwie tygodnia, by gospodarze lotniska nie ogłaszali kolejnych atrakcyjnych połączeń. Z Kraków Airport, największego regionalnego portu lotniczego w Polsce, można dostać się już do blisko 150 miejsc świata. Przed Małopolanami otworem stoją Ankara, Stambuł, Dubaj, Nowy Jork, Chicago, Agadir, Tel Aviv, Burgas, Warna, Zielona Góra, Bydgoszcz…

Wydawało się, że po świetnym maju, kiedy to Kraków Airport wybrało 839 625 pasażerów, trudno będzie o następny tak dobry wynik. A jednak kolejny rekord padł ledwie miesiąc później. 867 403 obsłużonych pasażerów w czerwcu oznaczało wzrost o 16 proc. w stosunku do czerwca przedpandemicznego 2019 roku i aż o 21 proc. więcej w stosunku do czerwca 2022 roku.