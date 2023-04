Akcja wiosennych porządków w gminie Mogilany z ekodoradcami

Dostaną sadzonki i nasiona

Ekodoradcy o wymianie kopciuchów

W tym czasie organizuje też akcję ekologiczną.

Do Parku w Mogilanach będzie można przynieść zużyte baterie, a w zamian otrzymać sadzonki i nasiona.

Tu także przy bramie wejściowej do parku na mieszkańców będą czekać ekodoradcy którzy podpowiedzą jak starać się o dofinansowanie do programu wymiany starych pieców.

Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia i będzie to ostatnia możliwość zgłoszenia do programu i połączenia dwóch dotacji do wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania.