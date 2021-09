Aktualizacja map dla gminy Gdów. Będą zmiany w wysokości podatków

FLESZ - Kredyt hipoteczny to coraz większe ryzyko. UOKiK ostrzega

Projekt nowego operatu wyłożono do wglądu mieszkańców w Zespole Szkół w Gdowie. Pracownicy wielickiego starostwa dyżurują tam od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Konsultacje dotyczące nowej mapy ewidencyjnej oraz rejestru ewidencji gruntów, budynków i lokali dla wszystkich miejscowości gminy Gdów potrwają do 8 października.

- Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia go do wglądu zgłaszać uwagi do projektu oraz uzyskać niezbędne wyjaśnienia - informuje Starostwo Powiatowe w Wieliczce.

Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla gminy Gdów trwają od stycznia 2020 roku. W tym rejonie wiele budynków stoi na działkach oznaczonych w starej ewidencji jako rolne, więc ich właściciele płacą dziś podatki należne od takich gruntów. Natomiast po wejściu w życie uaktualnionych map, co nastąpi prawdopodobnie na początku 2022 roku, będą musieli odprowadzać do kasy gminy kwoty znacznie wyższe – za działki budowlane, bo taki jest faktyczny status ich nieruchomości.