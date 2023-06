Andrzej Średniawski i wszystkie jego zasługi dla Myślenic. O nich i o nim opowiada wystawa

Andrzej Średniawski urodził się w połowie XIX wieku w biednej, chłopskiej rodzinie z Górnej Wsi pod Myślenicami. Jeszcze za jego życia wieś tę włączono do granic miasta i dziś znana jest jako dzielnica Górne Przedmieście.

Wcześnie osierocony, zmuszony przerwać naukę zdobył zawód szewca. Był też rolnikiem i przyczynił się do tego, że w jego rodzinnej wsi założono kółko rolnicze.

Ambicja i pracowitość, z których był znany ten działacz ruchu ludowego, zaprowadziły go aż do Senatu, w którym zasiadł w latach 1922-27 i 1938-30. Wcześniej był m.in. posłem.