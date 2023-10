Antolka. Odblaskowy łańcuch i inne akcje. Uczniowie chcą być bezpieczni

W ostatni wtorek utworzyli wzdłuż szosy żywy łańcuch dzieci w odblaskowych strojach.

- Celem happeningu było zwrócenie uwagi kierowców, na to, by dostrzegali pieszych i dostosowywali prędkość do przepisów i warunków na drodze. Jest to szczególnie istotne w zbliżającym się okresie jesienno – zimowym, w który nieuchronnie wkraczamy – mówi organizatorzy akcji.