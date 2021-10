Awantura na osiedlu w Wieliczce. Spółdzielnia Mieszkaniowa zakazała wprowadzania psów na trawniki

Kontrowersyjne tabliczki zamontowano w dniach 22-23 września przy terenie zielonym w rejonie ulic Piłsudskiego i Asnyka na osiedlu Wincentego Pola w Wieliczce. Zaczął się konflikt mieszkańców, który przybiera na sile.

- Wiele osób jest oburzonych zakazem, a inni biją brawo Spółdzielni Mieszkaniowej. Pomysł spółdzielni jest nie tylko szalenie kontrowersyjny, ale zaczyna stanowić realne zagrożenie dla spokoju na osiedlu. Słowne utarczki mieszkańców spacerujących z psami, z osobami żądającymi, by stosować się do zakazu, są tu już regułą. Bywa bardzo ostro, za chwilę może dojść do rękoczynów - relacjonuje nam jeden z mieszkańców tej części Wieliczki.