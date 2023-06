Badanie ruchu i potrzeb komunikacyjnych w metropolii krakowskiej. Ankieterzy rozmawiają z mieszkańcami o sposobie podróżowania

Te kompleksowe badania ruchu zaczęły się w maju i potrwają do 17 czerwca. Ankieterzy przychodzą do wylosowanych gospodarstw domowych i przeprowadzają wywiady ankietowe ze wszystkimi domownikami powyżej szóstego roku życia. Celem badań jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych oraz preferencji transportowych Mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Praca ankieterów posłuży do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej.

Badania mają wskazać potrzeby mieszkańców, preferencje. Samorządowy z podkrakowskich gmin informują mieszkańców, żeby przyjęli ankieterów i podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi transportu publicznego. Jenak wybrany czas do badań w niektórych obszarach może zaburzyć preferencje ze względu na duże remonty na wielu szlakach transportowych np. po północnej stronie Krakowa.