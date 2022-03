Balice. Gruzin poszukiwany listem gończym chciał odlecieć do swojego kraju. Trafił do aresztu Barbara Ciryt

Fot. Straż Graniczna

Na lotnisku w Balicach został zatrzymany Gruzin, którego listem gończym poszukiwała warszawska policja. Do zdarzenia doszło we wtorek 15 marca podczas odprawy granicznej pasażerów odlatujących do Kutaisi w Gruzji. Wówczas funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie- Balicach zatrzymali obywatela 49-letniego cudzoziemca.