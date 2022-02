Balice. Irakijczyk udawał Czecha. Kupił dokumenty tożsamości i wybierał się do Niemiec

Jak twierdził, powodem emigracji była dyskryminacja, spowodowana wyznawaną religią - mężczyzna oświadczył, że jest wyznania prawosławnego. W Turcji przepracował dorywczo kilka lat w restauracji, ale i w tym kraju dotknęły go prześladowania. Ostatecznie podjął decyzję o dołączeniu do swojej rodziny w Niemczech. Koszt przeprawy morskiej z Turcji do Grecji wyniósł około 3 000 euro. Kolejne 2 000 euro cudzoziemiec zapłacił za czeski i włoski dowód osobisty. W pakiecie był także bilet lotniczy z Aten do Krakowa - relacjonuje Justyna Drożdż.

Mężczyzna został zatrzymany, przedstawiono mu zarzut usiłowania przekroczenia granicy wbrew przepisom, poprzez wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy Straży Granicznej co do swojej tożsamości, posługując się autentycznym czeskim dokumentem, należącymi do innej osoby.

Irakijczyk na terenie Polski przebywa nielegalnie. Z uwagi na brak dokumentów tożsamości komendant placówki SG w Krakowie- Balicach wydał obywatelowi Iraku decyzję o zobowiązaniu do powrotu, połączoną z zakazem wjazdu na terytorium RP i państwa Schengen przez okres 5 lat. Do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu (czyli do momentu opuszczenia terytorium RP), mężczyzna będzie przebywał w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.