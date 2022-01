Balice. Mężczyzna był poszukiwany przez dwa lata listem gończym. Wpadł na lotnisku

36-latek wpadł w ręce strażników granicznych 9 stycznia2022 r. na lotnisku w Krakowie – Balicach zaraz po przylocie z Frankfurtu. Polak poszukiwany był od dwóch lat listem gończym przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej celem zatrzymania i doprowadzenia do najbliższego zakładu karnego. Na sumieniu 36-latka znalazły się m.in. kradzież z włamaniem, składanie fałszywych zeznań, utrudnianie korzystania z informacji oraz posiadanie środków odurzających. Za popełnienie tych przestępstw sąd orzekł mu łącznie karę roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności - informuje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Zatrzymanego funkcjonariusze Policji doprowadzili go do pomieszczenia dla zatrzymanych, a kolejnego dnia do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej zasądzoną karę więzienia.