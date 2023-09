Banery wyborcze zagrażają bezpieczeństwu na drogach wojewódzkich

Skrzyżowanie ulicy Racławickiej z obwodnicą Proszowic nie należy do najbezpieczniejszych miejsc w mieście. Kierowcy niejednokrotnie zwracali uwagę, że znajdujące się tam metalowe bariery ograniczają widoczność dla kierowców, wjeżdżających z Racławickiej. W przeszłości wielokrotnie dochodziło tam do wypadków i kolizji. Tymczasem przed wyborami na elementach infrastruktury drogowej dodatkowo zostały powieszone banery, promujące jednego z kandydatów do parlamentu. O sprawie została poinformowana policja, która podjęła w tym miejscu interwencję. Następnie wszystkie banery zostały usunięte.

- Banery zostały powieszone bez naszej zgody, a zatem nielegalnie. Dlatego poleciałem je usunąć. Podobnie będzie się miała rzecz ze wszystkimi materiałami wyborczymi, które zostaną nielegalnie ulokowane w pasie drogowym. Ich umieszczanie może powodować zagrożenie dla użytkowników dróg. O każdej takiej sytuacji będziemy też informować organy ścigania – zapowiada kierownik RDW w Jakubowicach Tomasz Dąbrowski.