Będzie basen w Krzeszowicach. Jest już projekt i pozwolenie na budowę. Lada chwila zaczną się prace w terenie

Starosta krakowski Wojciech Pałka wydał pozwolenie na budowę sportowo-rekreacyjnego kompleksu i przekazał burmistrzowi Krzeszowic Wacławowi Gregorczykowi.

- Zorganizowaliśmy uroczyste przekazanie pozwolenia na budowę, bo to zakończenie etapu zadania związanego z projektowaniem. Trzeba dodać, że to historyczna inwestycja w Krzeszowicach i bardzo ważna dla mieszkańców. Temat jest znany wszystkim, przedyskutowany, mieszkańcy czekają na ten obiekt od lat i wygląda na to, że wchodzi on w fazę budowy - realizacji w terenie - powiedział nam Wojciech Pałka, starosta krakowski.