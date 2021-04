Będzie nowa droga między gminami Sułoszowa i Jerzmanowice-Przeginia. Ma kosztować prawie 17 mln zł. Powiat otrzymał na nią dotację

Inwestycja jest uznana za sukces przez samorządowców z gminy Sułoszowa, którzy zabiegali od lat o jej realizację.

Wójt Sułoszowej Stanisław Gorajczyk podczas podpisywania umowy przypomniał krótko historię traktu i zabiegów o jego odtworzenie.

W okresie międzywojennym była to jedyna droga łącząca Sułoszową z miejscowościami należącymi do tej gminy: Przeginią, Czubrowicami czy Racławicami. Po 1990 roku pojawiła się wola, żeby drogę przywrócić do życia. Od końca lat 90-tych zabiegaliśmy o to, by podnieść standard drogi. Umowa na zadanie, którą dziś podpisano, obejmuje zakres przewyższające nasze ówczesne marzenia