Biegi, rajdy i wyścigi. W Myślenicach i okolicy okazji do aktywności nie zabraknie Katarzyna Hołuj

Sezon na biegi, rajdy piesze i wyścigi rowerowe rusza, a że powiat myślenicki jest bardzo dobrym miejscem do ich organizowania, to kalendarz wydarzeń na wiosnę i lato pełen jest tego typu wydarzeń. Pierwsze już za tydzień, w sobotę (29 kwietnia) z Wiśniowej wystartuje Dusiołek Górski i to już po raz dwudziesty piąty! Będzie też coś dla fanów kolarstwa, bo okazja do zmierzania się z najlepszymi, w tym samym mistrzem Rafałem Majką.