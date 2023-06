Biórków Mały. Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 776. Dwie osoby poszkodowane Aleksander Gąciarz

We wtorek około godziny 16 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 776 w Biórkowie Małym. między Proszowicami a Krakowem Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowani są obaj kierowcy, którzy zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu zdarzenia działały służby ratownicze i policja. Droga była całkowicie zablokowana do godziny 17.50.