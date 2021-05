Biznes w Krakowie. Jak wrócić do gry po pandemii silniejszym niż kiedykolwiek? Odpowiedzi szukamy na Kongresie MBA

- Spotykamy się na Kongresie w bardzo szczególnym czasie: wychodzenia z wielkiego dramatu pandemii. Mamy przed sobą liczne wyzwania, będziemy się musieli z nimi zmierzyć w najbliższych tygodniach i latach. Wierzę, że pomogą nam w tym wystąpienia i dyskusje znakomitych mówców i panelistów Kongresu – mówi prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy którym od 30 już lat działa

– organizująca kongresy MBA – Krakowska Szkoła Biznesu (KSB).

Prof. Piotr Buła, wieloletni szef KSB i organizator ostatnich kongresów, a obecnie prorektor UEK ds. projektów i współpracy, cieszy się, że jego następca, dr Piotr Sedlak, zdecydował się podjąć trud kontynuacji tego ważnego wydarzenia w bardzo trudnych warunkach pandemii – i zrobił to z takim rozmachem, w niezwykle profesjonalnej oprawie.

Międzynarodowy Kongres MBA to największe w Polsce wydarzenie integrujące środowisko MBA. Uczestniczą w nim menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of Business Administration, dyrektorzy Programów MBA, naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni oraz studenci i słuchacze. Podczas żywych wystąpień i debat opinie czołowych naukowców z polskich i zagranicznych uczelni mierzą się i krzyżują z opiniami ekspertów i ekonomistów. Teoretycy twórczo dyskutują z praktykami. Tak jest i tym razem: trzydzieścioro znakomitych mówców i panelistów, przy aktywnym udziale pozostałych uczestników, konfrontuje się z tematem „Back in the game – from Business Resilience to Growth Acceleration” czyli „Powrót do gry – od biznesowej resiliencji do przyspieszenia wzrostu”.