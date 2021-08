Blokada drogi, protest rolników w Wawrzeńczycach. Mówią, że to walka o żywność, o gospodarstwa, o wieś. Zostają na całą dobę Barbara Ciryt

Akcję protestacyjną rolnicy zaczęli w strugach deszczu. We wtorek 24 sierpnia 2021 r. wyjechali na drogę krajową nr 79 w Wawrzeńczycach. Traktory, maszyny rolnicze ustawili po dwóch stronach jezdni zostawiając na środku korytarz życia. - Agrounia uratuje polską wieś! - grzmiał głos z megafonów, bo Agrounia jest organizatorem protestów. A rolnicy, producenci warzyw, sadownicy zapowiedzieli, że zostają na drodze całą dobę do środy 25 sierpnia do godz. 8 rano.