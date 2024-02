Rolnicy z powiatu proszowickiego protestują na drodze krajowej nr 79

Rolnicy sprzeciwiają się ograniczeniom, jaka nakładają na nich wymogi unijnego programu Zielony Ład. Przekonują, że nie tylko wymuszają one zmiany sposobu gospodarowania, ale też negatywnie odbijają się na opłacalności produkcji.

- Zawsze wyglądało to tak, że jesienią oraliśmy pola, a na wiosnę było bronowanie i siew. W tej chwili orać nam pozwalają dopiero na wiosnę bo ktoś wymyślił, że ziemia ma być okryta do 20 lutego. Ma to zatrzymać parowanie i zatrzymać suszę. Takie rozwiązanie może się sprawdzi, ale nie na naszym ternie, gdzie są ziemie ciężkie i orka wiosenna obniża plony o 20-30 procent. Nie dość, że mamy wysokie koszty, bo podrożały nawozy, energia, paliwo, środki ochrony roślin, to jeszcze narzucają nam taki sposób gospodarowania, który obniża plony – przekonuje inny z protestujących rolników Artur Sobczyk.