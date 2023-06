BMX Freestyle. Salta na rowerach, loty nad skateparkiem, czyli igrzyska w Krzeszowicach rozpoczęte

Deszcz powstrzymał BMX Freestyle na dwie godziny

W dniu zawodów wszyscy byli nieco zawiedzeni. Deszcz przerwał zabawę po występach kobiet sędziowie ogłosili przerwę. Ta przerwa trwała około dwóch godzin. Potem ściągaczkami i ręcznikami osuszano urządzenia na skateparku. I znów ruszyła zabawa. Zawodnicy przyjechali do Krzeszowic już 19 czerwca, kolejni 20 i zaczęły się treningi. - Obserwowaliśmy już te triki nad placem targowym podczas pierwszych treningów. Dają radę - wykrzykuje Michał, młody mieszkaniec gminy Krzeszowice.

Jego koledzy mówią: to nie takie zwykłe, znane nam z ulicy bunny hop (podskoczenie z rowerem), to mistrzostwo - młodzież chwali niezwyczajne umiejętności panowania nad rowerem.

Salta na rowerach dla krzeszowickich fanów

- Obserwujemy tu triki na żywo, możemy się uczyć. Najbardziej lubię backflip, takie salt - mówi Szymon. A Bruno od razu wyjaśnia, że to salto z rowerem do tyłu. Przyznaje, że na rowerach jeździ z kolegami prawie codziennie. - A te triki oglądamy w internecie i w ten sposób się uczymy - mówi Bruno.

Igrzyska w Krzeszowicach na placu targowym

Podczas igrzysk triki zawodników krzeszowiczanie oglądają nad placem targowym, bo mobilna infrastruktura skateparku została zamontowana właśnie tutaj, gdzie zwykle mieszkańcy przychodzą po marchewkę, cebulę, truskawki. Teraz mogą podziwiać wyczyny rowerowe. Wizualizacje tych urządzeń można było oglądać od kilku dni. A w środę zaczęło się prawdziwe święto rowerowe. - A jakżeż to możliwe, żeby tak skakać na rowerach - dziwi się starsza pani, która relacjonuje znajomej to co widziała zza barierek.