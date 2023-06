Brakujący fragment chodnika, prowadzący do ronda w Gołuchowicach, powstanie w Rzozowie

- To od dawna potrzebna inwestycja. Mieszkańcy muszą poruszać się tym niebezpiecznym poboczem, bo tędy chodzą do kościoła, dzieci do szkoły. Ponadto wjazd na tę drogę prowadzący także z Warsztatu Terapii Zajęciowej jest bardzo niebezpieczny. Widoczność na nim jest ograniczona – tak Grzegorz Klimas, sołtys Rzozowa uzasadnia konieczność wykonania tego zadania.