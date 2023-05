Budowa kanalizacji w gminie Krzeszowice. Powstanie sieć dla 300 mieszkańców Siedlca

Budowa kanalizacji z dotacją

Kilometry sieci kanalizacyjnej

- To będzie około połowy wszystkich gospodarstw w Siedlcu. Chociaż mamy w swojej miejscowości prawie 300 numerów nieruchomości, to część z nich jest niezamieszkała. Szacujemy, że budowana obecnie sieć będzie służyła 300 mieszkańcom. Zadanie obejmuje te bardziej zurbanizowane obszary. Nie sięgnie natomiast do domów na skraju lasu oraz tych zabudowań bliżej Krzeszowic, które są na wyższych wzniesieniach, nie obejmie także części obszarów od strony Pisar - mówi Stanisław Molik, sołtys Siedlca.

Taniej oddać ścieki do sieci gminnej

Gospodarz wioski przyznaje, że mieszkańcy cieszą się z budowy sieci, bo obecnie wywóz nieczystości z szamb kosztuje od 22 do 30 zł na kubik, czyli około 300 zł za jednorazowe pompowanie. Natomiast oddanie tej samej ilości ścieków do sieci gminnej kosztuje około 140 zł. Sołtys liczy, że z czasem pojawią się szanse na dobudowę sieci na terenach, które teraz nie są brane pod uwagę.

Przed kilku laty, gdy w Siedlcu planowano budowę kanalizacji były rozmowy o tym, że ścieki popłyną stąd do oczyszczalni w Zabierzowie. Sołtys Molik przypomina, że to było w latach 2006-2015. Jednak te plany nie doszły do skutku. Ostatecznie zapadły decyzje, żeby budować sieć z pompowniami, które pozwolą na odprowadzenie ścieków do gminnej oczyszczalni w Krzeszowicach.

Obecne zadanie kanalizacyjne realizowane w Siedlcu otwiera też możliwości budowania sieci w sąsiedniej wsi Dubie. Jak wskazuje prezes WiK Henryk Skotniczny - po wykonaniu obecnie rozpoczętego odcinka kolektorów będą możliwości dołączenia do sieci kolejnych obszarów także z terenu Dubia.