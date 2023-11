Budowa węzła na zakopiance. Będą utrudnienia pod Krakowem związane z montażem wielkich konstrukcji wiaduktu

- W poniedziałek, 13 listopada o 5 rano rozpoczniemy kolejny etap prac związanych z budową węzła w Gaju na zakopiance. Kontynuujemy montaż konstrukcji wiaduktu, tym razem nad zachodnią stroną drogi krajowej nr 7. Dlatego od poniedziałku rano do czwartku wieczorem zamkniemy fragment jezdni zakopianki prowadzący w kierunku Myślenic. Będzie to ok. 200-metrowy odcinek, a więc dwukrotnie krótszy niż podczas prac prowadzonych w tym tygodniu - Kacper Michna, rzecznik prasowy krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.