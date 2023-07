Cały ten zgiełk. Zapłacimy frycowe

Damian Słomski z Business Insider wytropił, że na liście zadłużonych we franku znajdziemy kilkudziesięciu polityków wszystkich opcji: od Katarzyny Lubnauer, przez Joannę Scheuring-Wielgus, po Przemysława Czarnka. Ale teraz, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dłużnicy mogą spać spokojniej.

To chyba ostatni odcinek serialu pod tytułem „kredyty we frankach”. Znana od zawsze zasada mówi, że powinno się brać kredyt w walucie, w której się zarabia. Świadomość tego powinna być oczywistością. Ale po wejściu Polski do Unii pojawiły się kredyty we franku szwajcarskim. Zasady i ostrzeżenia do ludzi nie przemawiały, ponieważ za kredyty w złotówce trzeba było płacić ok. 6 procent rocznie, a za te we frankach 0,25%. Różnica była kolosalna.

Problem w tym, że ludzie pożyczali wielkie sumy na zakup mieszkań czy domów. A tego typu kredyt spłaca się 20 lub 30 lat. Ci, którzy byli pierwsi wygrali, bo sporo zdążyli spłacić z nikłym oprocentowaniem. Kiedy jednak stopy procentowe w Szwajcarii gwałtownie wzrosły, a wartość złotego do franka spadła, okazało się, że raty poszybowały w górę. Do tego stopnia, że w niektórych przypadkach po 5 czy 6 latach spłacania rat poziom zadłużenia głównego kapitału jeszcze nawet nie drgnął. Czyli dług był taki sam, jak w chwili zaciągnięcia kredytu.