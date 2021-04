Co zobaczymy w oczku wodnym? Mądrość natury Karina Czernik

Natura mądra jest. I to bardzo. Jeśli zajrzyjcie do oczka wodnego, gdzie żaby i ropuchy składają skrzek to ową mądrość zobaczycie. Jako pierwsze składają skrzek żaby trawne, potem ropuchy szare i żaby moczarowe. Od marca do kwietnia z przerwami na nawroty zimy. Tak, jak w tym roku.