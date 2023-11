Czas Pomarańczowej Wstążki w Wieliczce, to czas ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Zabawy, konkursy, warsztaty na finał kampanii

Hasłem tegorocznych działań są słowa: "Klucz do wewnętrznej mocy". Jak mówią organizatorzy "pomarańczowy czas" to moment na odnajdowanie w sobie mocy do ochrony dzieci i młodzieży.

- W naszych gminnych przedszkolach, żłobkach, szkołach ta kampania trwa, dzieci dorastają w tym duchu. One biorą udział w warsztatach, spotkaniach, zabawach, konkursach, one przygotowują się do tych pomarańczowych dni i doskonale wiedzą po co jest pomarańczowa kampania. Nam zależy na systemowości, żeby się nie zatrzymywać się w tym działaniu. Podkreślamy ten akcent pomarańczowy w sytuacjach przemocowych, który mówi: STOP! To jest znak ostrzegawczy. On nas uczy, że mamy mieć odwagę, żeby reagować i ma uczyć dzieci, że one nie są pozostawione same sobie, że mają prawo o tym mówić i liczyć na dorosłych - mówi Dominika Chylińska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.