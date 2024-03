Czy to już wiosna? Skowronki przyleciały wcześniej niż zwykle. Felieton Grzegorza Tabasza

Ocieplenie klimatu i łagodne zimy czynią swoje. W porównaniu do obserwacji ornitologicznych sprzed niespełna trzech dekad przyloty skowronków uległy przyspieszeniu przynajmniej o dwa tygodnie. Skowronki zimują ledwo kilkaset kilometrów na południe od Polski toteż powroty są szybkie.

Na południu Europy jest jeszcze cieplej niż u nas, więc ptaki dostają szybko czytelny sygnał: można lecieć na północ. Wyścig ma głęboki sens przyrodniczy. Kto pierwszy, ten zajmie najlepszy kawałek łąki na rewir rozrodczy. Zwabi samicę pięknymi trelami i przegna konkurencję precz.

Pewnie zapytacie o powrót zimy. Jeśli nawet temperatura spadnie w okolice zera, to skowronek jest w połowie jaroszem. Jeśli nie znajdzie owadów i innych drobnych bezkręgowców, zadowoli się nasionami chwastów czy młodymi liskami. Jeśli zapełni żołądek, to i przymrozki wytrzyma. Jedyna strata to wiosenne śpiewy skowronka. Zamilknie, nie będzie zrywał się do lotu. Przytulony do ziemi zaczeka spokojnie na powrót wiosny.