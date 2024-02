Darcie pierza, czyli wskrzeszania dawnego zwyczaju w Zielonkach, a z nim karnawałowe przyśpiewki i zabawy Barbara Ciryt

Darcie pierza to odtwarzana stara tradycja pod Krakowem. O jej wskrzeszanie zadbali przedstawiciele Izby Regionalnej w Zielonkach oraz sołectwa. Co roku na koniec karnawału tutejsze gospodynie przygotowują pierze, przynoszą pełne kosze wypełnione piórami i zapraszają do wspólnego darcia. Przy okazji śpiewają przyśpiewki, omawiają bieżące wydarzenia i wspominają dawne czasy.