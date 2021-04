Derby Krakowa 2021. Wisła z Cracovią na remis. Mateusz Lis bohaterem derbów

Derby Krakowa 2021. Wisła - Cracovia na stadionie przy u. Reymonta to pierwszy w tym roku mecz o prymat w mieście. Od grudnia, gdy w ostatnim spotkaniu pomiędzy tymi drużynami padł remis 1:1, panuje bezkrólewie. Napięcie przed pierwszą potyczką w nowej dekadzie jest ogromne, bowiem w tabeli ekstraklasy krakowskie drużyny dzieli tylko punkt. I po meczu, który zakończył się remisem 0:0, nic się nie zmieniło. Bohaterem meczu wiślak Mateusz Lis, który obronił karnego w wykonaniu Sergiu Hanki z Cracovii. Innych okazji było jak na lekarstwo, rozczarowała przede wszystkim "Biała Gwiazda".

Derby Krakowa 2021. Wisła - Cracovia WYNIK 24.04 Transmisja online Mecz Wisła - Cracovia w sobotę 24 kwietnia przy ul. Reymonta w Krakowie. Początek o godz. 20. Derby Krakowa na bezbramkowy remis. Pozostał niedosyt i to z obu stron. Wisła nie zachwyciła, Mateusz Lis uratował posadę Petera Hyballi. Natomiast Cracovia miała ogromną szansę na zwycięstwo, ale sama ją sobie odebrała po fatalnym strzale z 11 metrów Sergiu Hanki. To pierwszy bezbramkowy wynik "świętej wojny" od 2007 roku. Wisła Kraków - Cracovia 0:0 Wisła Kraków: Lis – Gruszkowski, Frydrych, Kone, Sadlok, Burliga – Yeboah, Żukow, Savić, Starzyński – Brown Forbes.

Rezerwowi: Broda, Hoyo-Kowalski, Szot, Szota, Mawutor, Boguski, Błaszczykowski, Buksa, Medved.

Cracovia: Hrosso - Rapa, Rodin, Marquez, Rocha - Sadiković, Lusiusz, Thiago, Fiolić, Hanca - Alvarez.

Rezerwowi: Niemczycki, Kosecki, Loshaj, Piszczek, Dytiatjew, Myszor, Szymonowicz, Strózik, Diego. Sędzią meczu 27. kolejki ekstraklasy był Bartosz Frankowski z Torunia. Asystenci na liniach to Marcin Boniek i Jakub Winkler, sędzia techniczny to Sylwester Rasmus, a za system VAR odpowiadali Paweł Raczkowski i Arkadiusz Kamil Wójcik. Przebieg meczu minuta po minucie. II połowa

90+5 min Sekundy do końca spotkania, błąd Rochy, rożny dla Wisły. I koniec meczu po wybiciu piłki.

90+4 min Yeboah dostaje piłkę od Błaszczykowskiego i wywalczył rzut rożny. Piłkę piąstkuje Hrosso.

90+3 min Rodin gasi w zarodku atak Yeboaha.

90. min Wisła skarcona kontrami, boi się zaryzykować, Cracovia atakuje za sprawą Piszczka, którego fauluje Kone i zostaje ukarany żółtą kartką. Sędzia dolicza 5 minut.

89. min Rocha podaje do... Medveda, lecz ten nie robi z to użytku.

86. min Błaszczykowski i Szota za Forbesa Browna i Gruszkowskiego. Czy Kuba odmieni losy meczu? W odpowiedzi w Cracovii Piszczek za Hancę.

85. min Yeboah nieczysto uderzył piłkę i Hrosso ją łapie. Ghanczyk był jednak na spalonym.

81. min Loshaj za Alvareza i od razu groźnie dośrodkowywał w pole karne z wolnego po faulu na Koseckim.

79. min Kolejna akcja wiślaków, Frydrych źle przymierzył głową.

78. min Medved przygotowany za linią boczną do wejścia, zmienia Burligę.

76. min Marquez sfaulowany przez Burligę, po wolnym strzela mocno niecelnie Alvarez.

73. min Gospodarze jeszcze nie otrząsnęli się po ostatnich wydarzeniach, ale właśnie zapracowali na rzut rożny. Po nim doszło do ogromnego zamieszania, Frydrych trafił piłką w nogę Kone, a za chwilę był na spalonym Starzyński i sędzia przerwał akcję po strzale Browna Forbesa.

70. min Rocha zarobił żółtą kartkę.

67. min Hanca z 11 metrów, a Lis broni! To była świetna interwencja bramkarza Wisły, który wyczuł intencje Rumuna.

64. min Strzał Thiago, piłka trafia w lewą rękę Sadloka, sędziowie analizują VAR. Karny dla Cracovii! Sadlok ukarany żółtą kartką.

62. min Pierwszy celny strzał w drugiej połowie - Yeboah zza pola karnego, za lekko, by zaskoczyć Hrosso.

62. min Kosecki za Fiolicia w składzie Cracovii.

60. min Faul Rapy na Burlidze i wolny z boku pola karnego dla "Białej Gwiazdy". Brown Forbes głową poza boisko.

57. min Alvarez fatalnie pudłuje po nieporozumieniu Sadloka z Kone. To była stuprocentowa okazja dla gości! Napastnik Cracovii przebił samego siebie z meczu z Legią, Lis nawet nie musiał interweniować, bo piłka poleciała wysoko nad poprzeczkę.

54. min Róg dla Wisły, Savić na głowę jednego z obrońców Cracovii.

52. min Dobra akcja Fiolicia i strzał wzdłuż bramki, a piłka po nodze Sadloka wyszła na róg. Po jego wykonaniu kontrę rozpoczął Starzyński, podał do Browna Forbesa, ale ten uwikłał się w pojedynek przy linii bocznej i skończyło się rzutem z autu.

51. min Brown Forbes złapany na pozycji spalonej.

50. min Alvarez zwiódł Kone w polu karnym, ale piłka uciekła mu poza linię końcową.

47. min Świetna akcja Żukowa, podanie do Browna Forbesa w polu karnym, ale strzał udem Kostarykanina był nieudany.

46. min Na początek żółta kartka dla Burligi i wolny dla Cracovii.

Statystyki pierwszej połowy jasno pokazują, że na razie to mecz walki, a nie wielkie widowisko. Był tylko jeden celny strzał - ze strony Wisły - i to słabowity.

I połowa

Koniec pierwszej połowy, do przerwy bez bramek. Podyktowany, a następnie odwołany przez arbitra karny podgrzał emocje przy Reymonta. Widziałem z bliska sytuację w polu karnym i dostrzegłem, że Mati (Lis) odpuścił przy interwencji, by nie sfaulować - skomentował w przerwie Maciej Sadlok z Wisły. 45. min Rzut karny dla Cracovii! Sędzia Frankowski sprawdza VAR. Czy Lis sfaulował Thiago? Jednak nie! Zdaniem sędziego Brazylijczyk próbował oszukać i dostał żółtą kartkę. Trener Probierz nie może się pogodzić z tą decyzją, na ławce "Pasów" emocje sięgają zenitu.

43. min Ostre wejście w piłkę i zarazem nogi Fiolicia, wolny dla gości, ale w dużej odległości od bramki Lisa. Strzał Alvareza w jednoosobowy mur w osobie Yeboaha.

42. min Problem z dłonią Hanki, sztab medyczny ocenia zagrożenie, a gra toczy się dalej.

39. min Rodin zaatakował rękami głową Browna Forbesa i rzut wolny Savicia. Hrosso niepewnie, ale łapie piłkę na raty.

36. min Znów pojedynek Gruszkowskiego z Sadikoviciem przy linii końcowej, piłkarz Wisły był bliski zacentrowania w polu karnym, ale piłka opuściła boisko.

33. min Wejście nogą Alvareza w głowę Kone, wiślak poturbowany.

30. min Jeden z nielicznych wypadów "Pasów", oni koncentrują się na obronie i przeszkadzaniu rywalom.

27. min Znów zakręcił obrońcami Yeboah i ponownie Wisła zyskała rzut rożny. I znów bez efektu.

26. min Nieporozumienie w szeregach obronnych Cracovii, piłkę odbił głową Burliga, lecz ta poleciała obok słupka.

22. min Gruszkowski nabija piłkę w nogi Rochy i kolejny róg. Piłka wybita, ale zbyt krótko i kolejne dośrodkowanie trafia na głowę Browna Forbesa. Pierwszy celny strzał Wisły, choć prosto w Hrosso.

21. min Cracovia wyczekuje i mądrze się broni, wiślacy próbują to lewą, to prawą stroną, ale bezskutecznie. Wreszcie dobre podanie Kone przez dwie linie i jest rzut rożny.

17. min Upomnienie po faulu, na razie tylko słowne, dla Browna Forbesa.

16. min Gruszkowski przepycha się, ale Sadiković pozwala wyjść piłce poza linię końcową.

14. min Sadlok z wolnego mocno wzdłuż pola karnego, ale nikt nie sięgnął piłki.

12. min Savić do Burligi, ten źle trafił w piłkę. Tuż przed polem karnym faulowany Yeboah.

11. min Rzut wolny dla Cracovii po faulu Gruszkowskiego. Lis na posterunku.

7. min Starzyński wywalczył rzut rożny, ale zagrożenie pod bramką "Pasów" zażegnane.

6. min Dobra akcja Cracovii, Hanca poszukał dośrodkowaniem Alvareza, interwencja Frydrycha.

1. min Zaczynamy! Pierwsza zaatakowała Wisła i od razu ma rzut rożny. Savić dośrodkowywał, ale zebrał piłkę Alvarez. przy próbie kontrataku zostać sfaulowany.

Tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego przyjacielskie powitanie i pogawędka trenera Cracovii Michała Probierza i trenera Wisły Petera Hyballi. Cracovia bez kapitana Pelle van Amersfoorta, to poważne osłabienie gości. Wisła - Cracovia. Gorące opinie tuż przed meczem Michał Probierz, trener Cracovii, dla Canal+ Sport: - To mecz inny niż wszystkie, czekamy na niego w szczególny sposób i przyjemniej jest, jak się wygra. To przedziwny rok dla nas wszystkich. Mamy aż ośmiu kontuzjowanych zawodników. Część piłkarzy będziemy stawiać na nogi, ale są też tacy z poważniejszymi kontuzjami. Mamy plan na ten mecz, ale jak się dostanie cios, to wszystko się zmienia. Dlatego nie ma co dywagować o ustawieniu zespołu i taktyce, zobaczymy, co przyniesie mecz. Peter Hyballa, trener Wisły, dla Canal+ Sport: Miałem tylko dwa dni na przygotowania, więc nie było to skomplikowane. To było normalne przygotowania, bo pod koniec sezonu nie zmienisz taktyki, ani gry zespołu.

Niemiecki trener "Białej Gwiazdy" o swoim jesiennym debiucie w meczu z Cracovią (1:1): - To było ciekawe spotkanie. Pewnie 99 procent trenerów nie podjęłoby się prowadzenia drużyny w tak ważnym meczu po zaledwie jednym treningu. Teraz lepiej znam zespół i towarzyszą mi inne uczucia niż wtedy. Jarosław Królewski, współwłaściciel Wisły, na antenie Canal+ Sport w przedmeczowym wywiadzie na żywo: - Wisła Kraków nie może przegrywać czterech meczów z rzędu! Przyglądamy się temu, jesteśmy emocjonalnie zaangażowani i zobaczymy, co będzie dalej. Wymagaliśmy od siebie i od drużyny więcej. Liczymy, że los się odwróci i dziś drużyna będzie walczyć jak kolektywny organizm. A co sądzi o ośmiu porażkach Wisły na swoim stadionie?

- Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ich tyle ponieśliśmy. Ujmę to tak: boisko ma podobne wymiary, czy w Lubinie, czy w Bielsku-Białej. Przewaga własnego boiska nie ma znaczenia, gdy nie ma kibiców na stadionie - mówi Królewski.

Grzegorz Mielcarski, ekspert Canal+ Sport: - Oba kluby zawodzą, sądzę, że kibice są rozczarowani, bo oczekiwali więcej i od Cracovii, i od Wisły. Realia przerosły oba kluby. Pytany o wpuszczenie Jakuba Błaszczykowskiego na ostatnie minuty środowego meczu z Zagłębiem w Lubinie, Mielcarski odparł: - Nie wiem, co chciał osiągnąć tą decyzją trener Wisły. Wiadomo, że Kuba jest w treningu od kilku tygodni i bez względu na to, w jakiej jest w danym momencie formie może wiele dać drużynie. Podopieczni trenera Michała Probierza jak zwykle mieli przedmeczowe zgrupowanie w hotelu "Novotel". Obejrzyjcie nasze zdjęcia.

Derby Krakowa to nie tylko wydarzenie regionalne. Brytyjski dziennik "Daily Mail" w 2009 roku umieścił mecze Wisły z Cracovią na 13. miejscu swej listy największych derbów świata.

Derby Krakowa 2021. Wisła - Cracovia Najnowsze wieści z obozu Wisły i Cracovii, fakty, spekulacje, przewidywane składy, ciekawostki i wiele więcej - to wszystko zebrane w jednym materiale o derbach Krakowa, który znajdziesz dzięki linkom poniżej.

Przedderbowa gorączka jeszcze urosła po środowych meczach w ekstraklasie. Wisła Kraków przegrała w Lubinie z Zagłębiem 1:4, a Cracovia pokonała u siebie Wisłę Płock 1:0. To sprawiło, że "Pasy", które przez całą wiosnę miały sporą stratę do sąsiadki z drugiej strony Błoń, zbliżyły się do niej w tabeli na zaledwie jeden punkt (warto też pamiętać o tym, że de facto zdobyły pięć punktów więcej, które zostały im odebrane za przewiny korupcyjne). Wisła jest 12., mając 28 punktów, a Cracovia 13. z dorobkiem 27 "oczek".

Ewentualna porażka Wisły miałaby więc spore konsekwencje, tym bardziej, że wciąż trwa walka o utrzymanie w ekstraklasie. Wprawdzie przewaga "Białej Gwiazdy" nad Stalą Mielec i Podbeskidziem Bielsko-Biała wydaje się bezpieczna (7 punktów), ale nie można liczyć tylko na to, że rywale nadal będą punktować tak rzadko, jak dotychczas.

Derby Krakowa 2021. Wisła - Cracovia. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO? Ostatni mecz Wisły z Cracovią odbył się w sierpniu 2019 roku, wówczas jeszcze z udziałem kibiców. To były zarazem ostatnie derby Krakowa przegrane (0:1 po golu Sergiu Hanki) przez wiślaków. W następnych, przy ul. Kałuży, goście wygrali 2:0, a w ostatnich, jak wspomnieliśmy, padł remis 1:1.

Kibice Wisły i Cracovii nie będą mogli wejść w sobotę na stadion przy Reymonta, dlatego pozostaje śledzenie transmisji telewizyjnej oraz u nas online. Kiedy i gdzie gdzie oglądać derby Krakowa? Mecz Wisła - Cracovia pokaże na żywo stacja Canal+ Sport. Wstęp do meczu w sobotę 24 kwietnia o godz. 19.30, natomiast bezpośrednia transmisja od godz. 19.55. Początek derbów Krakowa o godz. 20. U nas relacja na żywo online.

