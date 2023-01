Dobczyce atrakcyjne nie tylko w sezonie turystycznym. Oblegane wzgórze zamkowe i kładka na koronę zapory Katarzyna Hołuj

Długi weekend po raz kolejny potwierdził jak trafioną inwestycją była budowa kładki łączącej wzgórze zamkowe z koroną zapory. Choć o tej porze roku zamek i muzeum pozostają zamknięte (sezon turystyczny rusza w w maju), to turystów na wzgórzu nie brakuje. W miniony długi styczniowy weekend było ich tam mnóstwo. Spacerowali oddaną do użytku w ubiegłym roku prowadzącą wzdłuż południowego zbocza wzgórza ścieżką z widokiem na Zalew Dobczycki i przechodzili ze wzgórza na koronę zapory kładką, również oddaną do użytku w minionym roku.