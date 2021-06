Dobczyce. Dzieci uczestnikami Tour de Konstytucja. Kurator oświaty Barbara Nowak zapowiada kontrolę

Z podobnym entuzjazmem przywitano uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 (jak się okazało klas V i VIII) i nauczyciela, którzy jak powiedział jeden z uczniów do mikrofonu odpowiadając na pytanie, przyszli specjalnie na to wydarzenie.

Celem akcji zorganizowanej w stulecie uchwalenia pierwszej pełnej polskiej Konstytucji jest popularyzacja zapisów ustawy zasadniczej, ale na spotkaniu w Dobczycach w nie zabrakło także odniesień do współczesnej polityki. I to w rozmowach z dziećmi. Była mowa m.in. o łamaniu prawa przez prezydenta, który – jak tłumaczył sędzia Waldemar Żurek - „powinien być strażnikiem Konstytucji, a niestety tak się stało, że prezydent zaprzysiężył takich nielegalnych sędziów w Trybunale, zrobił to w nocy, po kryjomu. No i prawnicy mówią: panie prezydencie tak nie wolno, pan łamie Konstytucję(…) Wszyscy nad tym bolejmy, bo prezydent powinien nas bronić, ale zdarzyło mi się, że złamał Konstytucję, natomiast jest w konstytucji taki sąd specjalny dla polityków, tez dla prezydenta, on się nazywa Trybunał Stanu i jak stwierdzi się, że prezydent tę konstytucję złamał to ten Trybunał może go kiedyś osądzić”.