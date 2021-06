Dobczyce. Potrącenie rowerzystki. Kobieta trafiła do szpitala Katarzyna Hołuj

Fot. Archiwum

W poniedziałek (7 czerwca) rano (ok. godz. 8.30) na skrzyżowaniu ulic Obwodowej i Garncarskiej doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i roweru. 68-letnia kobieta kierująca jednośladem z obrażeniami (m.in. głowy) została zabrana do szpitala w Myślenicach.