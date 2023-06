Dobczyce. Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe z nowym wejściem Katarzyna Hołuj

Prowadzące do Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach tradycyjne, a przy tym dość ciężkie drzwi, zastąpiły nowe automatycznie rozsuwane. Ma to ułatwić dostęp, szczególnie osobom z niepełnosprawnościami i matkom z wózkami, dostęp do obiektu, który pełni kilka różnych funkcji, bo oprócz szkoły, jest też centrum kulturalnym nie tylko miasta, ale całej gminy.