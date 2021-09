Dobczyce, Śnieżnica. Pamiętają o zmarłym burmistrzu i spotykają się tam, gdzie uwielbiał wędrować Katarzyna Hołuj

Przyjaciele i bliscy śp. Marcina Pawlaka, długoletniego burmistrza Dobczyc zmarłego w 2015 roku, co roku wspominają go i modlą się w Jego intencji podczas mszy św. w kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej na Śnieżnicy. W tym roku mszę św. odprawił ks. Maciej Ścibor, rodak z Dobczyc i kapelan Młodzieżowego Ośrodka Rekolekcyjno-Rekreacyjnego na Śnieżnicy. Miejsce, co roku to samo, nie jest przypadkowe, bowiem zmarły burmistrz był pasjonatem górskich wycieczek, a do jego ulubionych szlaków należały szlaki Beskidu Wyspowego. Te coroczne spotkania stały się już tradycją i przyjaciele zmarłego już zapraszają na mszę za rok.