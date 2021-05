Dobczyce. Zmarł Robert Kozubek, zasłużony strażak-ochotnik i nurek Katarzyna Hołuj

Śp. Robert Kozubek Fot. OSP Dobczyce

Robert Kozubek był strażakiem i wielkim pasjonatem nurkowania. W sobotę z Francji nadeszła informacja o wypadku, jakiemu uległ podczas nurkowania w tamtejszej jaskini Emergence du Ressel. W ciężkim stanie trafił do szpitala, a jego koledzy-druhowie z OSP w mediach społecznościowych życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia zapewniając, że mimo dzielącej ich odległości, są z nim. We wtorek nadzieja zgasła.