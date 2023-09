Dramatyczna śmierć dziecka w zbiorniku z wodą pod Krakowem. Śledztwo prokuratury na terenie przedszkola w Zabierzowie

Tragedia na placu zabaw

- To był zbiornik na wodę, coś w rodzaju zbiornika retencyjnego, wkopanego w ziemię - informował nas tuż po zdarzeniu mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

W czwartkowe popołudnie opiekunki z przedszkola alarmowały o zaginięciu czteroletniego chłopca. Poszukiwania doprowadziły je do zbiornika na placu zabaw. Początkowo informowano, że to studnia, potem, że studzienka kanalizacyjna, okazało się, że znacznie obszerniejszy zbiornik.

Jak pisaliśmy w czwartek, 28 września, tragedia miała miejsce na placu zabaw prywatnego przedszkola i żłobka przy ul. Leśnej. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że teren należał kiedyś do Instytutu Zootechniki. Obecnie nieruchomość jest dzierżawiona przez przedszkole.

Służby informowały, że zbiornik był zabezpieczony od góry. Podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mówiła nam, że to prawdopodobnie deski, które niewystarczająco zabezpieczały otwór zbiornika.

Do tragicznego zdarzenia doszło w Zabierzowie na terenie przedszkola i żłobka przy ul. Leśnej. W czwartek, 28 września około godz. 15 czteroletnie dziecko wpadło do zbiornika wypełnionego wodą. Małego…

Wyciągnęli nieprzytomne dziecko

Wydobycie dziecka ze zbiornika nie było łatwe. Podczas akcji ratunkowej jeden ze strażaków wszedł do środka i po nurkowaniu wydobył dziecko. dziś wiadomo, że strażak miał kłopoty z dostaniem się do tego zbiornika, niewielki właz trzeba było rozkuć.

- Dziecko mogło być w zbiorniku kilkadziesiąt minut. O tym, że wpadło do zbiornika zaalarmowano służby o godz. 15, a udało się je wydobyć około godz. 15.30 i wówczas zaczęła się reanimacja. Chłopiec cały czas był nieprzytomny, po prawie godzinie reanimacji lekarz stwierdził zgon. - informowała nas rzeczniczka policji wojewódzkiej.

Wątpliwe zabezpieczenie zbiornika

- Wiemy, że ten zbiornik powstał lata temu dla dawnej stacji unasieniania bydła. Służył kiedyś jako zbiornik na wodę lub d celów przeciwpożarowych. Obecnie nie miał takiego przeznaczenia. Wiemy, że ma około 4 metry głębokości. W momencie tego tragicznego zdarzenia był do połowy wypełniony wodą - tak wynika z relacji strażaków uczestniczącej w akcji ratowniczej - mówi Bartłomiej Stawarz, wicewójt gminy Zabierzów.

Sam otwór prowadzący do zbiornika jest niewielki, kwadratowy, może mieć około 50 na 50 cm. To jednak wystarczająco dużo, żeby wpadło do niego dziecko.

- Mamy informacje, że właz do zbiornika był zabezpieczony był czymś w rodzaju płyty drewnopodobnej, na której znajdowały się jeszcze dodatkowe zapory betonowe, a na nich daszek w formie domku. Wszystko wskazuje na to, że płyta nie była właściwym zabezpieczeniem, niszczała od wilgoci. Ponadto była tak zlokalizowana, że miedzy nią a betonowymi zaporami dzieci mogły się przecisnąć - ubolewa wicewójt.