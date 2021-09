Dramatyczny wypadek na DW 966 pod Gdowem. Zginął motocyklista Jolanta Białek

Do tragicznego wypadku doszło 5 września 2021 na drodze wojewódzkiej 966 w Bilczycach koło Gdowa. Zginał motocyklista fot. OSP Gdów

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę (4 września) późnym wieczorem na drodze wojewódzkiej 966 w Bilczycach koło Gdowa w powiecie wielickim. Zginął motocyklista, który jak wynika z pierwszych ustaleń policji wpadł pod samochody, gdy próbował ominąć osobę znajdującą się na jezdni. Na miejscu zdarzenia pracują służby, DW 966 będzie zablokowana co najmniej do północy.