Duże utrudnienia na zakopiance. Zamkną jeden pas ruchu ze względu na roboty budowlane Barbara Ciryt

Na zakopiance w Gaju w gminie Mogilany przewidywane są spore utrudnienia w ruchu. Zwężą drogę krajową do jednego pasa. Zwężenie jezdni jest planowane w środę, 2 sierpnia w godzinach od 9 do 11. Utrudnienia mają dotyczyć jezdni w kierunku Myślenic, to przez roboty budowlane na drodze.