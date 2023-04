Dwa dni pełne atrakcji. Będzie osada rycerska na wzgórzu, a na zamku pojawi się król

We wtorek (2 maja) wzgórze zamieni się w osadę rycerską, w której toczyły się będą pojedynki rycerskie. Będzie można spróbować tam swoich sil w łucznictwie albo średniowiecznych tańcach, przyjrzeć się średniowiecznej kuchni i posłuchać co nieco o zielarstwie.

Koncerty, wystawy, degustacja

Popołudniu na zamkowym dziedzińcu koncert „z jeziorem w tle” da sekcja wokalna Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Potem będzie czas na wieczorne (do godz. 22) zwiedzanie zamku i skansenu. Pierwszy dzień majówki zakończy pokaz teatru ognia.

Potem przejdzie on na wzgórze zamkowe, gdzie o godz. 11.30 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela zostanie odprawiona msza św. Po niej goście przeniosą się na zamek, gdzie czekało na nich będzie mnóstwo różnych atrakcji: występy Werdebusów Dobczyckich, otwarcie wystaw fotografii i malarstwa „Inspiracje dobczyckie”, degustacja potraw regionalnych i stoiska z rękodziełem.

Korona zapory i ścieżki rowerowe

Tym, którzy nigdy jeszcze w Dobczycach nie byli, warto przypomnieć, aby oprócz wzgórza i zamku odwiedzili także koronę zapory, na która od ubiegłego roku dzięki wybudowanej kładce da się przejść wprost ze wzgórza. Można też zabrać rower i wybrać się na przejażdżkę po Dobczycach, albo w sąsiedniej gminie Siepraw po oddanej w ubiegłym roku do użytku ścieżce rowerowej wzdłuż brzegów Zalewu Dobczyckiego.

Zarabie, kopalnia soli i miasteczko aniołów na wyciągnięcie ręki

Wart też pamiętać, że blisko Dobczyc leżą jeszcze co najmniej dwa warte odwiedzenia miasta tj. Wieliczka i Myślenice, a nieco dalej jest jeszcze Lanckorona nazywana też miasteczkiem aniołów, jeśli więc ktoś planuje długi majowy weekend to... może właśnie to jest okazja, aby poznać je wszystkie.