Dwie osoby poszkodowane w wypadku w Pcimiu. Przypuszczalną przyczyną nadmierna prędkość Aleksander Gąciarz

W piątek wieczorem doszło do wypadku w Pcimiu (powiat myślenicki). Jak informuje Portal998-Malopolska około godziny 20 kierowca samochodu osobowego zjechał z drogi, uderzając w bariery mostu. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane i zostały przewiezione do szpitala. Prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków jazdy.