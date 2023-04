Dziady Śmiguśne i Lany Poniedziałek w Wiśniowej

Dawniej stroje Dziadów Smiguśnych wykonane były ze słomy, zaś ich maski ze skóry króliczej

Tak przebrani młodzieńcy pukali w nocy z niedzieli na poniedziałek do domów mieszkańców Wiśniowej. Każda gospodyni była przygotowana do tej wizyty, wiedząc już, że "dziady" będą chciały jajek lub innych "fantów" w zamian za to, że nie będą płatać złośliwych figli (a potrafili na przykład zdjąć bramę i schować przed gospodarzem) i polewać panien wodą.

Bywało, że panna miała przygotowany koszyk z sześćdziesięcioma jajami, aby wykupić się Dziadom.

Dziś maski są kupne, a stroje… tekstylne. Tu zresztą panuje duża różnorodność i w zależności od inwencji są to albo gotowe stroje ze sklepu, albo stylizacje według własnych pomysłów Dziadów.

Jedni są z tego powodu niepocieszeni, inni cieszą się, że zwyczaj przetrwał i są jeszcze tacy, którym chce się go kultywować.

I przychodzą na wiśniowski rynek w południe specjalnie, aby zobaczyć Dziady i posłuchać ich jukania. Bo Dziady nie mówią, ale właśnie jukają. Kilka lat temu, kiedy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej organizował w Lany Poniedziałek konkurs jedną z konkurencji w jakich rywalizowały Dziady było właśnie najgłośniejsze jukanie.

To właśnie na rynku gromadzą się teraz Dziady i w południe, kiedy mieszkańcy wychodzą z kościoła, w ruch idą butelki i sikawki.