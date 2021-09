Dzięcioł: lekarz drzew czy wyrachowany rozbójnik?

To nie wszystko. Dzięcioł zielony prześladuje pasieki. Dobiera się do uli. Pewnie słyszy szelest setek owadów, a że zima dzięciołów nie rozpieszcza, łupią w cieniutkie deski aż wióry lecą. Ot i problem. Chroniony ptak, do tego wyjątkowo urodziwy, który z maniackim uporem opukuje pszczele domki. Odpędzony czeka w bezpiecznej odległości na drzewie. Wraca, gdy tylko ludzie odejdą.

Ku zgrozie właścicieli domów ptaki drążą sobie przestronne dziuple. Proszę to sobie wyobrazić: kosztowny remont, pięknie odnowiony i cieplutki dom. I ptak, który w jeden dzień marnuje cały wysiłek. Do niedokończonych dziupli wprowadzają się sikorki. Też coś uskubią, poprawią i rozmiar szkody rośnie.

Już się wydawało, że jedynym ratunkiem będzie obicie uli blachą (blacha na kilkadziesiąt uli sporo kosztuje), gdy okazało się, że upierzony chuligan skrzętnie omija ścianki pomalowane farbą. Wystarczyła duża puszka farby. Wracając do ocieplonych styropianem budynków to, póki co nikt jeszcze nie wymyślił, jak zniechęcić dzięcioły do zakładania gniazd w nowej elewacji.