Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. PSONI w Myślenicach walczy o ich prawo do godnego życia każdego dnia

W piątek (5 maja) obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. O ich prawo do godnego życia zabiega myślenickie koło PSONI. Podejmuje ono szereg działań wspierających osoby niepełnosprawne w tym, aby jak najpełniej mogły uczestniczyć w życiu społecznym. I to nie tylko od święta. Na wtorek (9 maja) zaplanowano Przejazd Godności. Każdy może do niego dołączyć, każdy też może wyrazić swoją solidarność z tymi osobami zakładając pomarańczowy element garderoby.

Wydarzenie to zwykle organizowano w ten dzień, 5 maja. W tym roku będzie inaczej, dlatego że nie chciano głośnym przejazdem zakłócać spokoju maturzystom. Pomarańczowa (to kolor solidarności z osobami z niepełnosprawnościami) kolumna pojazdów wyruszy we wtorek o godz. 10 sprzed Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ulicy Zdrojowej i przejedzie ulicami: Piłsudskiego, Galla Anonima, Daszyńskiego, Nieodległości, 3 Maja, Średniawskiego (obok Dziennego Domu Senior+ i Warsztatów Terapii Zajęciowej), Kniaziewicza, 3 Maja i ulicą Piłsudskiego wróci do OREW. Chodzi o zwrócenie uwagi na osoby z niepełnosprawnością, na ich prawo do godnego życia, na ich prawo do życia w społeczności, uczestnictwa w życiu przez chociażby pójście od kina. Wiele się zmienia i dobrze, ale ciągle trzeba przypominać, że takie osoby w naszym społeczeństwie są i jak wszyscy mają takie same prawa, w tym prawo aby godnie żyć – mówi Marcin Jamróz, przewodniczący myślenickiego koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

To właśnie ono co roku inicjuje i organizuje myślenickie obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i przypadającego w ten sam dzień Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Ale jego działania nie ograniczają się tylko do tego. Praca trwa cały rok (już od 20 lat!) i to na wielu różnych polach.

Prowadzą placówki dla osób z niepełnosprawnościami

Na co dzień PSONI prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i Środowiskowy Dom Samopomocy „Magiczny Dom”. Obie te placówki mieszczą się w Myślenicach i służą osobom z niepełnosprawnościami. Do OREW uczęszcza obecnie 92 dzieci, a kolejnych 74 korzysta tam z tzw. wczesnego wspomagania.

„Magiczny Dom” to z kolei miejsce dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a że tych jest więcej niż miejsc w „Magicznym Domu”, dlatego koło PSONI chciałoby wybudować dla ŚDS-u własną siedzibę. Na razie korzysta on z pomieszczeń należących do gminy Myślenice.

Działkę posiadają (naprzeciwko OREW), ale nie mają pieniędzy na opracowanie projektu takiego obiektu. Zabiegają o nie już od dłuższego czasu, na razie bez powodzenia. W nowym budynku chcieliby umieścić nie tylko ŚDS, ale mieszkanie chronione, a może nawet zakład aktywności zawodowej. Niemaleym za to stworzyć plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. Przy OREW zamontowano już kilka urządzeń (m.in. huśtawę dla wózków oraz sensoryczną ściankę-przytulankę), brakuje jeszcze wymarzonej bezpiecznej nawierzchni, ale planują wkrótce oddać go do użytku, na razie z nawierzchnią z kamyczków.

Komunikacja alternatywna

Koło PSONI podejmuje też inne działania wspierające osoby niepełnosprawne. Pomagają np. przełamywać bariery tkwiące nieraz w ludziach, a wynikające z niewiedzy jak się zachować. Dlatego na przykład chcą szkolić urzędników i inne osoby z handlu i usług, z komunikacji alternatywnej.

Chodzi o przygotowanie ich do kontaktu z klientem, który będzie się posługiwał książką do komunikacji (z piktogramami) lub tzw. mówikiem.

Pierwszą próbę, a był to zakupu biletu do kina przez osobę posługującą się książką, mamy już za sobą. Udało się i myślimy dalej w tym kierunku iść – mówi Marcin Jamróz. Sam Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, w którym to miało miejsce też się zmienia i przystosowuje do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz oferty programowej, którą już posiada, chce też mieć schodołaz, który umożliwi dostęp osobom na wózkach do podziemi MOKIS oraz system oznaczeń dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Przejazd Godności to nie koniec obchodów

Obchody Dnia Godności w Myślenicach odbędą się 18 maja na myślenickim rynku.

W ich programie jest msza św., pochód przez miasto i uroczystości na rynku, na którym stanie scena.

Zapraszamy placówki i instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Spotykamy się, aby się wspierać, i rozwijać. Zawsze powtarzam, że nie mamy być wobec siebie konkurencyjni, ale wspierający się nawzajem. I po to właśnie są takie wydarzenia – mówi Marcin Jamróz.

