Eksperci organizacji gospodarczych o podatkowych propozycjach w Polskim Ładzie: co dobre, a co stanowczo wymaga poprawienia

- Do 2030 roku Polski Ład ma kosztować 650 mld zł. Niestety, więcej w nim sposobów na ściągnięcie tych pieniędzy z podatników klasy średniej niż pozytywnych rozwiązań dla gospodarki. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. zł może cieszyć, ale jeżeli np. likwidacja odliczenia składki NFZ od PIT dotyczy tylko przedsiębiorców, to oznacza wzrost ich opodatkowania o 9 pkt proc., a zarazem nosi znamiona niekonstytucyjności. Jeżeli dotyczy wszystkich, to PIT wg skali rośnie de facto o 7,75 pkt proc. – z 17 do 24,75 proc. i z 32 do 39,75 proc., a to oznacza znaczną podwyżkę podatków