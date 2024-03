Fałszywe zgłoszenie 12-latka. Służby wielickie: policja i straż postawione na nogi Barbara Ciryt

Zdjęcia ilustracyjne KPP Wieliczka

Dziecko zgłosiło zagrożenie zdrowia i życia matki i się rozłączyło. Nim okazało się, że to zgłoszenie jest fałszywe, to służby z powiatu wielickiego przeprowadziły akcję poszukiwania adresu osoby z zagrożeniem życia. Do tych intensywnych działań zaangażowano nie tylko policjantów, ale też strażaków. Ostatecznie te czynności doprowadziły do ustalenia zgłaszającego, którym okazał się 12-letni chłopiec.