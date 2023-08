Felieton Grzegorza Tabasza. Drzewoszek

Kiedyś stanąłem na leśnym parkingu w pobliżu Lublina, gdzie latały ich całe roje. Pomarańczowej barwy motyle o rozpiętości skrzydeł grubo powyżej sześciu centymetrów. Gdy już wyląduje i postanowi zamknąć swoje skrzydła niknie z oczu. To maskujące ubarwienie naszych wszystkich rusałek.

Drzewoszek jest bardzo towarzyski. Jeden z nich po kilku minutach przysiadł na moim przedramieniu. Badał powierzchnię skóry ssawką i wysysał niewidoczne kropelki potu. Był tak zajęty, że nie zareagował na drastyczne dla każdego innego motyla przeniesienie go na lewe ramie. W celach fotograficznych oczywiście. Zależało mi na kilku ujęciach, by potem spróbować odróżnić go od bardzo podobnej rusałki wierzbowca. Różnią się niewielkimi detalami w ubarwieniu, co wymaga dokładnego obejrzenia każdego okazu. Obydwa gatunki najchętniej składają jaja na liściach wierzby iwy, stąd wiele ich na krajach lasu.