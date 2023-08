Felieton Grzegorza Tabasza. Jeż jesienny

Jeż jest najlepiej defensywnie uzbrojonym zwierzakiem w naszej strefie geograficznej. Setki ostrych niczym igły kolce pokaleczyły niejeden głodny pysk.

Lis czy borsuk są wobec naszego jeża praktycznie bezsilne. Chyba, zdołają przetoczyć kolczastą kulę do wody. Mało prawdopodobne przedsięwzięcie, co potwierdzi każdy, kto choć raz próbował gołymi rękoma podnieść zwierzaka z ziemi. Kolczasta obrona stała się również przekleństwem, ale to już inna historia.

Kolce i wypracowana przez miliony lat strategia obronna przegrywa w konfrontacji z samochodami. Jeże namiętnie włażą na asfalt w pogoni za dżdżownicami lub podczas jesiennych i wędrówek w końcu lata. Na widok jadącego samochodu zwijają się w kolczastą kulę zamiast uciekać. Niemieckie obserwacje mówią o średnio pięciu zwierzakach rozjechanych na każdym kilometrze podmiejskich dróg. W ciągu roku daje to setki tysięcy, może nawet milionie zabitych.