Felieton Grzegorza Tabasza. Kasztany zniszczone Grzegorz Tabasz

Powoli przymykamy do paskudnego wyglądu kasztanowców zwyczajnych. Praktycznie wszystkie nie mają ani już jednego zielonego liścia. Na gałęziach wiszą jeno pomarszczone resztki brązowej barwy. Żółkniecie czy brązowienie liści to zwyczajna rzecz jesienią. Póki co mamy jeszcze lato, wiec zieleń wciąż jest dominujących kolorem.