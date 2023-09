Felieton Grzegorza Tabasza. Komarowy renesans

Na własnej skórze naliczyłem trzy różne gatunki. Duże okazy o przyciemnionych skrzydełkach uzbrojone w długą kłujkę zdolną przebić nawet cieńsze polarowe bluzy. Dalej standardowy i bardzo liczny gatunek o pięknie paskowanym odwłoku. I wreszcie drobny gatunek typu stealth. Cichy, zajadły kąsający nawet w wąziuteńki fragment skóry tuż przy pasku od zegarka.

Co gorsza, komary złamały niepisaną zasadę, iż wieczory i ranki są ich, a dzień należy do człowieka. Polują nawet w środku dnia, Ba w pełnym słońcu za nic mając światło dnia i upały. Nie daj Boże przysiąść na słoneczku blisko cienia rzucanego przez krzewy czy drzewa. To matecznik krwiopijców, które nie przegapia okazji. Zamienią poobiednią drzemkę w koszmar. Otwarte okno do sypialni to jeszcze nic. Musiałem wypędzać komary z samochodu, który opanowały korzystając z uchylonego na dzień okna. Polują na nas wyłącznie samice, które koniecznie muszą wypełnić ciało krwią przed zimowaniem. Najedzone, po pierwszych chłodach poszukają zimowiska. Podobnie jak nietoperze poszukują chłodnych i wilgotnych lochów czy jaskiń.