Felieton Grzegorza Tabasza. Krogulec Grzegorz Tabasz

Jest karmnik, jest ptasia drobnica. Jest też zarządca. Wyższe ogniwo łańcucha pokarmowego, czyli drapieżnik. W moim przypadku to krogulec. Nie wiem, czy to ten sam okaz, który każdego roku nawiedza zimą mój ogród. Być może nowy okaz, który odkrył źródło pokarmu. Może nawet kolejne pokolenie. No dobrze, wpierw łańcuch pokarmowy.