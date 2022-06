Felieton Grzegorza Tabasza: Krwiopijcy brzęczą i kłują boleśnie

Byłbym zapomniał: prześladowani przez komary znajomi mieszkają daleko od rzeki. Pocieszam ich jak mogę. Co tam nasze brzęczące komary. Komar tygrysi to dopiero plaga. Przybysz z tropików już zamieszkał na północy Słowacji. Stamtąd tylko jeden krok do Polski. Sprzyja mu upalna pogoda i ciepły klimat. Wkrótce się przekonacie co potrafi komar tygrysi! W rzeczywistości nie chodzi o samego owada lecz o choroby, które może przenosić. Jest ich przynajmniej kilka, a każda o niemile brzmiących dla ucha nazwach. Denga, żółta febra, gorączka Zachodniego Nilu, japońskie zapalenie mózgu i paskudztwo o wdzięcznej nazwie czikungunia. Malowane w czarno białe paski draństwo jest minimalistą. Larwy rozwijają się w miniaturowych zbiornikach wody słodkiej. Mieszkańcy Rzymu mają zalecone kontrolowanie podstawek pod doniczki z kwiatami, gdyż w odrobina wody jest idealnym miejscem dla larw. Do tego jaja owada są niebywale oporne na wysychanie, a w chłodniejszym klimacie mogą zimować w oczekiwaniu na ciepło. Z braku ludzi czy innych ssaków samice komara tygrysiego wypiją gadzią czy płazią krew. Nie wiem jak wy, ale ja już tęsknię za naszym poczciwym komarem brzęczącym. Przy okazji: chwile temu komara tygrysiego miano sfotografować na Śląsku.